“Basta | lo dico” Colpo di scena al Grande Fratello | Beatrice svela il segreto di Perla

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ali giochi sono quasi fatti. Mancano due puntate, semifinale e finale, e poi finalmente conosceremo il nome del vincitore e della vincitrice. In casa al momento ci sono Alessio Falsone,Luzzi, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese,Vatiero, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Chi vincerà secondo i bookmakers? Tra tutti gli 11 concorrenti la favorita èLuzzi, quotata 1.35 dalla Snai, 1.40 da Goldbet e da Better. Subito dietro di lei troviamoVatiero, quotata a 3.50 su tutte e tre le piattaforme, poi Giuseppe Garibaldi che è quotato a 4.00 e al quarto posto in questa lista c’è Rosy Chin, quotata a 15.00 per la Snai e a 11.00 per Goldbet e Better. Insomma, secondo gli ...