Basket serie c Aviators | a Modena sabato per la salvezza

(Di giovedì 21 marzo 2024) Inizia dala Poule Play Out degliLugo, chiamati in dieci partite a conquistare la. Un obiettivo assolutamente alla portata del team. Lugo esordiràalle 18.30 sul campo del. La prima in casa sarà invece6 aprile alle 18.30 con Castelnovo Monti. Il calendario di Lugo. Prima giornata:- Lugo (andata 23/3, ritorno 4/5); Seconda giornata: Lugo – Castelnovo Monti (6/4, 12/5); Terza giornata: Lugo – CMO Ozzano (13/4, 18/5); Quarta giornata: turno di riposo; Quinta giornata: Novellara – Lugo (28/4, 1/6).

