Basket serie B femminile L’Happy vince e resta in testa alla classifica

(Di giovedì 21 marzo 2024) Vittoria importante per la Ren-Auto HappyRimini, che doma Valdarda nella prima giornata di ritorno del girone verde di playoff einCarim finisce 59-52 ed è un successo ottenuto in rimonta dopo che le ospiti avevano chiuso il primo tempo avanti 26-32. Momento di crisi sul 28-38 in pieno terzo quarto, poi il match cambia completamente, con la difesa riminese che non fa passare più nulla e l’attacco che si muove meglio di prima. Di slanciosorpassa (46-45 al 30’) e nel quarto periodo allunga in maniera definitiva. Il tabellino: Tiraferri, Novelli 16, Mongiusti 2, Capucci 1, Pratelli, E. Duca 10, Pignieri 6, N. Duca 19, Fera 5, Borsetti, Monaldini, Cardelli. All.: Maghelli. La: Rimini, Puianello ...

