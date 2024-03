Basket | la ventiquattresima giornata di serie A | Brescia difende il primato dall’assalto di Bologna | Milano attende Napoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Battute finali per la stagione regolare del massimo campionato di pallacanestro. Laè arrivata alla, il big match è tutto per il lunedì: la Germaniprima in classifica ospita la Virtus Segafredo, che appare un po’ in debito d’ossigeno a causa dei tanti impegni anche in Eurolega. Lombardi che però appaiono anche loro in flessione da entrambi i lati del campo e sono chiamati a dimostrare di poter essere protagonisti anche quando si inizierà a fare sul serio. Non che il match della domenica sera sia meno interessante: la EA7 Emporio Armanila GeVi. Entrambe vengono da due sconfitte in fila e hanno bisogno di un successo per rilanciarsi, le scarpette rosse per avere il fattore campo nei ...