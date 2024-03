Basket In Serie C CmC | periodo nero Serve un miracolo per evitare i playout

(Di giovedì 21 marzo 2024) Continua ildel Cmc che al giro di boa della seconda fase (girone E), non ha aggiunto nessun punto alla già modesta classifica iniziale (4 punti ottenuti contro Synergy Valdarno e Pontedera, le due squadre battute nel girone B della prima fase e adesso presenti nello stesso girone salvezza). Dopo avere perso l’occasione di capitalizzare il fattore campo contro Altopascio e Prato, rimediando rispettivamente un -15 e un -18, nella quarta giornata di andata (i biancocelesti hanno osservato il programmato turno di riposo nella terza) hanno perso anche nell’esordio lontano dalle mura amiche (-16 a Valdisieve) e la situazione è sempre più precaria. Con tre partite da giocare e sei punti a disposizione, ormai la squadra di Torre (nella foto) è quasi certa di non salvarsi al termine della fase di qualificazione (traguardo riservato alle prime ...

