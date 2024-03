Basket | in Divisione Regionale 2 | CUS Pisa e GMV all’inseguimento del quarto posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – Ultime cinque giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di2, ex Promozione, con lene CUSCosmocare e GMV ancora in corsa per untra le prime quattro che accederanno alla fase conclusiva, decisiva per l’accesso ai play-off. Gli universitari in particolare hanno già raggiunto il, benchè in condominio con Lucca Academy che è in vantaggio negli scontri diretti. E’ in crescita anche la IES Sport, che si sta avviando verso una buona posizione di centro classifica. COSMOCARE CUS– Rilanciato dai netti successi nel derby con il GMV, a Pistoia, sul campo della ex quarta Endas, in casa con Prato e sul campo della US ...