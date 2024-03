Basket giovanile Un Memorial per Pederzini L’evento si terrà dal 28 al 30 marzo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Per ricordare Emanuele, ex atleta classe 1996, cresciuto nei settori giovanili di Benedetto 1964 Cento e Virtus Bologna, scomparso prematuramente nell’estate 2021, la Asd Benedetto 1964 ha deciso di organizzare un torneo dinazionale per la categoria U14, patrocinato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, da svolgere nel periodo pasquale a Cento. Il primosia Cento dal 28 al 30e sarà dedicato ai ragazzi delle annate 2010-11. Il torneo vedrà 8 partecipanti: Virtus Emilbanca Bologna, Fortitudo 103 Academy, Benedetto 1964 Cento, Gruppo Mascio BluTreviglio, Benacquista Assicurazioni Latina, Pallacanestro Reggiana,Jolly Reggio Emilia e Vis 2008 Ferrara. Si svolgerà interamente nelle ...

