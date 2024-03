Basilicata | Marrese stringe un accordo con Chiorazzo e subito dopo ha un incidente d’auto | illesi lui e l’autista

(Di giovedì 21 marzo 2024) Piero(Pd), presidente della Provincia di Matera e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regionenelle elezioni del 21 e 22 aprile, è rimasto coinvolto in unstradale avvenuto la notte scorsa mentre rientrava a casa, a Montalbano Jonico (Matera). Lo ha confermato all’Ansa lui stesso. L’auto sulla quale viaggiava– guidata da un autista – è uscita di strada. Siasiasono rimasti, mentre un altro passeggero nell’urto ha riportato una frattura ad una spalla. “Non mi sono accorto di nulla – ha spiegato il candidato alla presidenza della Regione– perché al momento dell’stavo dormendo”.stamani è tornato al lavoro ...

L’ultima puntata (forse) della telenovela della corsa del centrosinistra alle Regionali in Basilicata riguarda il rientro nella coalizione di Angelo Chiorazzo , esponente dell’associazione ... (ilfattoquotidiano)

Chiorazzo pronto all’ingresso nella coalizione del centrosinistra per le elezioni del 21 e 22 aprile: «Proviamo a a mandare a casa il peggior governo della storia della regione»Angelo Chiorazzo ... (bari.corriere)

È il secondo passo indietro dopo quello per appoggiare Lacerenza: «Diamo ai lucani la possibilità di voltare pagina e di dare alla Regioni un governo diverso da quello del centrodestra, che è stato ... (ilsole24ore)

