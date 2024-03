Basilicata | incidente d' auto per Marrese | il candidato della sinistra finisce fuori strada

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il presidenteProvincia di Matera epresidente alle Regionali per centroe Movimento 5 Stelle, Piero, è rimasto lievemente ferito nella notte in unle mentre rientrava a casa da Potenza, dopo la conferenza stampa tenuta insieme ad Angelo Chiorazzo ed altri impegni politici. Era a bordo di una Bmw, guidata da un'altra persona, che per cause da accertare è uscita diall'una di notte sullastatale 407 Basentana al chilometro 99. Ferito anche il vice sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell'ospedale di Policoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi.ha ...

Piero Marrese lievemente ferito in un incidente stradale, lui rassicura - Il presidente della Provincia e candidato presidente alle Regionali, Piero Marrese, all'una di notte è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le sue condizioni non sono preoccupanti e lo stesso h ...materalife

Il tribunale dispone una perizia sulle cause della morte di Andrea Purgatori - Il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertare le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori deceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento so ...ansa

Tribunale dispone perizia su causa morte Purgatori - Il Tribunale di Roma ha disposto, nell'ambito di incidente probatorio, una perizia per accertare le cause della morte del giornalista Andrea Purgatori deceduto nel luglio del 2023. Nel procedimento so ...ansa