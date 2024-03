Barzaghi | «Inter ad Oaktree? Non credo! Obiettivo è altro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024) Si presta attenzione alla situazione societaria dell’, con Zhang che tratta conper il rifinanziamento del debito. Marco, su Radio Radio, parla degli scenari– Queste le considerazioni di: «Questa situazione è della famiglia Zhang e di Suning, è un prestito che non riguarda direttamente l’anche se in pegno ci sono le sue quote. A discapito delle voci che abbiamo letto io noncheabbia alcunesse di prendere l’. E anche se avesse un compratore dovrebbe corrispondere la differenza a Suning, non mi sembra dal punto di vista economico un’operazione che abbia un senso strategico. L’è cercare di aumentare il valore del club con ...