Bari | il fascino discreto della borghesia che ha fregato la città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 21 marzo 2024)è una bellissima, per molti versi più riqualificata di tante capitali del Sud, che è affacciata su un mare di Levante pieno di Storia e storie. Oggi è al centro del dibattito politico più acceso, con la decisione del ministro Piantadosi di tentare, tramite una commissione prefettizia, di sciogliere per mafia il capoluogo pugliese. Sarebbe il primo capoluogo regionale a subire questa onta, una sconfitta per la Puglia, per il Sud, ma anche per lo Stato. Pensate cosa succederebbe a Milano se indagassero sui fiumi di denaro‘Ndrangheta approdati alla capitale morale italiana. Verrebbe giù il mondo, mentre a Sud si sa, siamo brutti, sporchi e cattivi, siamo terroni e quindi depredabili, come ci illustra da anni Pino Aprile. Il casus belli?Leggi anche:, il voto di scambio e l’atmosfera criminale (ma ...