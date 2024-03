Bari | il boss intercettato mentre comprava voti per il centrodestra | “Decaro non dà niente”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 21 marzo 2024) “non dà…Sono quelli che stanno dando un sacco di soldi… Stanno andando tutti quelli diVecchia, perché stanno dando i soldi, hai capito?”. Questa una delle frasi pronunciate da Michele De Tullio, esponente del potente clan Parisi, conversando con Tommaso Lovreglio, nipote delSavino Parisi a spiegazione di come andassero le cose durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale nel 2019 a. De Tullio è ritenuto dalla Dda uomo chiave per l’ascesa politica della consigliera Maria Carmen Lorusso, eletta cinque anni fa in Comune con il(e poi passata nella maggioranza di centrosinistra, con la contrarietà del sindaco Antonio) anche grazie aidella mafia.Leggi anche: ...