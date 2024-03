Bando Rai per nuovi membri del Cda | chi può candidarsi e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 21 marzo 2024) La Rai è pronta a rinnovare il proprio Consiglio di amministrazione (Cda) e per questo motivo ha pubblicato unper ricercare i prossimi. Un annuncio di lavoro che, oltre sul sito web della televisione di Stato, è stato pubblicato anche su quelli della Camera dei Deputati e del Senato, con l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature in vista del rinnovo del Cda divulgato il 21 marzo 2024 e con scadenza dell’invio dei curriculum fissata per il 20 aprile 2024. Ma quali sono i requisiti per presentare la propria candidatura e quali le modalità? A dare informazioni dettagliate è proprio il. Chi puòper il Cda Rai Nelpubblicato sul sito Rai e su quelli istituzionali di Camera e Senato, viene reso noto che la normativa impone che possono essere nominati ...