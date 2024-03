Bancomat impazzito | prelievi “illimitati” | cifra persa da record

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 21 marzo 2024)completamentenel Paese,”:) a dir poco daOramai nel Paese non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un episodio che non si verifica quasi mai. Ci troviamo in Etiopia dove la più grande banca commerciale del Paese sta cercando di recuperare una importante sommaa causa di un”. I vertici alti della Banca hanno descritto il tutto come un “problema tecnico“, ma cosa è accaduto precisamente?(Ansa Foto) Cityrumors.itUna vicenda che è stata raccontata direttamente dall’emittente televisiva “BBC“. Il tutto è ...