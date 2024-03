Banca Patrimoni Sella & C | l’importanza degli istituti bancari nella preservazione dell’arte

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da marzo 2024 fino al 14 giugno 2024; C. ospiterà presso Palazzo Bricherasio -sua sede istituzionale – la mostra ShapINside. Sculture di Rabarama, monografica curata da Daniela Magnetti, Direttrice Artistica di; C., e realizzata in collaborazione con PhilART che conferma l’impegno di; C. ...

first appeared on MoltoUomo.it.