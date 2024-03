Baldur’s Gate 3 | niente DLC e Baldur’s Gate 4 | rivela Swen Vincke di Larian Studios

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il fondatore di, ha affermato nel corso di un panel della Game Developers Conference 2024 che non hanno alcuna intenzione di rilasciare un’espansione oppure anche un semplice DLC di3. E lo stesso vale anche per4. Grazie ad IGN.com scopriamo cheha affermato nel corso del panel della GDC, andato in scena pochi minuti fa, che in quel divogliono allontanarsi completamente da Dungeons & Dragons, lasciando di conseguenza la celeberrima Proprietà Intellettuali nelle mani dell’editore Wizards of the Coast. In questo modo potranno fare qualcosa di nuovo. Ed ...