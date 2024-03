Avvicendamenti nella questura di Arezzo | nuove nomine e ruoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nell’ambito della costante ristrutturazione degli uffici delladi, si registrano ulteriori cambiamenti di rilievo. Oltre al già segnalato avvicendamento del vertice degli uffici investigativi, dove il Commissario Dr. Davide Comito, proveniente da Roma, sostituirà il Commissario Capo Dr. Sergio Leo, destinato a dirigere la S.I.S.C.O. di Perugia, ci sono altre importantida segnalare. P.D. Dr Rossi e Questore Di LorenzoIl Dott. Alessandro Rossi, recentemente promosso Primo Dirigente, ha lasciato l’incarico di Capo di Gabinetto per assumere una posizione di rilievoDivisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza presso ladi Pistoia. Ameglio MenguzzoIl suo posto sarà preso dal Vice Questore aretino, Ameglio Menguzzo, già noto per il suo servizio ...

Caso Moncaro, la neo presidente Manetti non vede problemi: «I 38 milioni di debiti Sono nella norma» - MONTECAROTTO Tutto va bene, madama la marchesa. Si potrebbe riassumere così il quadro fornito dalla nuova presidente del consiglio di amministrazione della Moncaro Donatella Manetti, ...corriereadriatico

Domenica In, Mara Venier in dubbio Da Giletti alla D'Urso: la Rai ha preso una decisione - Un rebus che sembra essersi risolto. Mara Venier resterà alla guida di Domenica In nel pomeriggio della domenica di Rai1. A sottolinearlo è ...corriereadriatico