Autobus in Toscana | ora il biglietto si paga con carta o smartphone Al via Tip Tap

(Di giovedì 21 marzo 2024) Firenze, 21 marzo 2024 – Adesso è ufficiale: questa mattina si è tenuta una conferenza stampa all’Innovation Center di Firenze in via Lungarno Soderini, dove Autolinee Autoscane ha formalizzato l’introduzione delmento contactless su tutti i mezzi pubblici gestiti dall’azienda. La sperimentazione dei giorni scorsi ha portato ottimi risultati, per questo l’azienda ha voluto proseguire con l’iniziativa estendendo il nuovo tipo dimento in tutta la, operazione, questa, che si completerà giovedì 28 marzo. Il nome dell’iniziativa è Tip Tap e permetterà a tutti i cittadini dire la corsa con carte di credito, debito, prete e anche con. Ma perché proprio Tip Tap? la risposta è già nel nome, ovvero, quando un passeggero sale a bordo di un bus può passare ...