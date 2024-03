Autobus Il Comune ’offre’ il biglietto In arrivo il bonus abbonamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) di Manuela Plastina Un aiuto per sostenere l’uso del trasporto pubblico e allo stesso tempo dare una mano alle famiglie in difficoltà: ildi Impruneta ha deciso di dare un contributo importante ai possessori di abbonamento per gli. Potranno ricevere un rimborso dell’80%. il contributo può essere richiesto da tutti i cittadini residenti a Impruneta con un Isee del nucleo familiare non superiore a 18 mila euro. Le domande possono essere presentate da chi ha già sottoscritto un abbonamento ordinario al trasporto pubblico dopo il primo gennaio del 2024 oppure abbia in mano un abbonamento studenti per l’intero anno scolastico. "È con grande entusiasmo che presentiamo questa iniziativa - sottolinea l’assessore ai trasporti Irene Marchetti -: è pensata principalmente per gli studenti e i lavoratori con l’obiettivo di ridurre l’uso dei ...