Auto trovata in mezzo alle rotaie alla stazione Termini | rimossa dai vigili del fuoco

Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di sette chili in auto che Nasconde va di fianco a un seggiolino per bambini : gli agenti hanno perquisito anche una cantina in sua ... (fanpage)

Coppia trovata morta in auto , il Paese straniero rifiuta la salma della ragazza : la motivazione è sconvolgente Il quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli, è ancora sotto shock per ... (cityrumors)

Flipper Zero spiega al governo come si ruba davvero un Auto, per evitare il ban - I creatori di Flipper Zero hanno risposto al governo canadese che aveva proposto di bandire il dispositivo per ridurre i furti d'Auto.tomshw

Juventus: Elkann in Arabia per trovare nuovi partner e sponsor. Obiettivo sostituire i 45 milioni di Jeep - Non solo il Milan di Gerry Cardinale sta guardando al mercato arabo alla ricerca di partner ed investitori. Da tempo l`Italia del calcio ha aperto le porte ai capitali.calciomercato

Lavoratori qualificati sempre più difficili da trovare in Sardegna - Secondo i dati di Confartigianato, mancano più di 8mila addetti. Fra le professioni più ricercate quelle di falegname e idraulico ...unionesarda