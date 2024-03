Auto | le immatricolazioni in Europa crescono del 10 | 2% a febbraio

Auto elettriche, frenano le vendite in Europa - Buone notizie per il mercato dell’Auto in Europa Occidentale. In febbraio nell’area sono state immatricolate 995.059 Autovetture con un ...ilmattino

Auto Europa, immatricolazioni febbraio +10,2%, Stellantis +11,2% - Acea - MILANO (Reuters) - A febbraio il mercato europeo delle Auto ha continuato a salire registrando un'altra crescita a due cifre. Positivi i quattro mercati principali, guidati da Francia (+13%) e Italia ...msn

La vendita di Auto in europa a febbraio registra un +10% a 883mila unità (Stellantis +12%) - Secondo i dati Acea, Ibride +25%, quota del 29%. Bev stabili al 12%. Benzina e diesel 48% Milano, 20 mar. (askanews) – A febbraio 2024, il mercato Auto dell’Ue è cresciuto del 10,1% a/a, a quota 883.6 ...askanews