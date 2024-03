Auto in panne | esce e muore investita

(Di giovedì 21 marzo 2024) 16.30 Un'85enne è morta sulla Tangenziale Est di Roma,dopo che era scesa dalla suain. La macchina era rimasta al centro della carreggiata e l'anziana è uscita probabilmente per chiedere aiuto. Una secondaè sopraggiunta e l'ha travolta. La guidatrice si è subito fermata a soccorrerla. Chiuso il tratto di strada interessato all'incidente, all'altezza dello svincolo A24 in direzione San Giovanni.

Roma, 21 marzo 2024 – scende dall’auto in panne , una donna anziana muore travolta sulla tangenziale est di Roma. È successo questa mattina, intorno alle 10.40, all'altezza dello svincolo A24, in ... (quotidiano)

Una 85enne è stata investita e uccisa dopo essere scesa dalla sua auto in panne: è accaduto sulla Tangenziale Est: Drammatico incidente sulla Tangenziale Est a Roma, dove una donna di 85 anni è stata travolta e uccisa da una macchina dopo esser scesa dalla sua auto rimasta in panne. L'incidente è avvenuto alle 10.40 all' altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. La donna, scesa dall'abitacolo dopo che la sua auto si era fermata, è stata ...

Roma: scende dall'auto in panne e viene investita, morta un'anziana: Incidente mortale, stamani, lungo la Tangenziale Est di Roma, all'altezza dello svincolo per la A24, in direzione San Giovanni: un'anziana, scesa dall'auto in panne, è stata investita e uccisa da un'...