Auto in bilico su un dirupo | arrivano i vigili del fuoco

(Di giovedì 21 marzo 2024) Montecatini Terme, 21 marzo 2024 –insu un. Paura nel tardo pomeriggio di oggi, 21 marzo, in via dello Schiavo a Pietre Cavate, nel comune di Pieve a Nievole, dove il mezzo è accidentalmente uscito dalla carreggiata. Fortunatamente alcune piante hanno bloccato la caduta dell'permettendo agli occupanti di uscire incolumi e chiamare i soccorsi. Poco dopo le 18 è intervenuta una squadra deideldi Montecatini che, con l'ausilio di fasce, ha prima bloccato e messo in sicurezza l'e poi a provveduto al delicato recupero.

