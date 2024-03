Auto contro camion | un morto e un ferito a Benevento

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sulla statale Fondo Valle Isclero, nel territorio di, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto un’e un, causando la morte di un uomo di 61 anni e ferendo l’autista del mezzo pesante. L’evento si è svolto tra gli svincoli di Sant’Agata de’ Goti e Dugenta, dove l’, condotta dalla vittima, si è scontrata frontalmente con il. L’impatto ha avuto esiti fatali per il conducente dell’mobile, che ha perso la vita sul colpo. Ilista, invece, sebbenenell’incidente, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale; fortunatamente, le sue condizioni sono state valutate come non critiche. Lerità competenti hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la ...

