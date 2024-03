E’ una giovane romena che è stata soccorsa da un’ambulanza e portata in ospedale. La polizia dà la caccia agli aggressori che sono fuggiti (firenze.repubblica)

Auto colpita dal treno al passaggio a livello di Savigliano lungo la ferrovia: era bloccata tra le sbarre - Un'Auto è rimasta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello a Savigliano (Cuneo) ed è stata colpita da un treno: non ci sono feriti ...notizie.virgilio

Roma, scende dall'Auto in panne sulla Tangenziale Est: travolta e uccisa da un'altra macchina - Un'altra giornata di sangue sulle strade di Roma. Scesa dall'Auto rimasta in panne è morta travolta da una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale ...ilmessaggero

Scende dall'Auto in panne, anziana travolta e uccisa a Roma - Scesa dall'Auto rimasta in panne è morta travolta da una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est di Roma, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul post ...ansa