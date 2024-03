Aumento del seno | interventi “su misura” più naturali e sicuri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Untroppo piccolo oppure svuotato in seguito a una gravidanza o un forte dimagrimento. Un décolleté rilassato per via dell’età o una accentuata asimmetria tra i due seni. Sono questi alcuni dei più comuni inestetismi, spesso tali da condizionare fortemente la qualità della vita soprattutto da un punto di vista psicologico, che più frequentemente spingono a sottoporsi a un intervento didel, in termine tecnici mastoplastica additiva. Obiettivo: ripristinare la naturale armonia e sentirsi più a proprio agio. Ma in cosa consiste l’intervento? Come scegliere la dimensione e la forma migliore? Lo abbiamo chiesto al dottor Matteo Marino, responsabile dell’unità di chirurgia plastica e ricostruttiva del Policlinico San Pietro e consulente della Casa di Cura La Madonnina di Milano. Dottor Marino, in che cosa consiste la ...