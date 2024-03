Aumenta la spesa nei ristoranti | ma calano i locali A Firenze il record negativo | -5 | 3% dei locali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – È un quadro di luci e ombre quello della ristorazione italiana: nel 2023 circa 28mila imprese del settore hanno abbassato la saracinesca per l’ultima volta, mentre laalimentare fuori casa ha raggiunto la cifradi quasi 90 miliardi di euro. Questo è quanto emerge dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Ristorazione presentato di fronte ad una platea di novecento ristoratori a Padova, alla quarta edizione del Forum della Ristorazione organizzato dall’agenzia RistorazioneTop. Close up image of two people eating a Texas style pulled pork barbeque and a falafel fast food in East London. Necessaria una svolta Quello della ristorazione, dunque, sembra essere un settore sempre più ristretto e competitivo. È per questo che sono in molti i ristoratori a dichiarare necessario un cambio di rotta verso una ristorazione ...