Attenzione alle spugnette in cucina potrebbero essere davvero sporche | quasi come il tuo WC

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutti pensano che il WC sia l’oggetto più sporco di casa, ma in realtà anche ledellanon scherzano: ecco cosa dice lo studioin tantissimi sicuramente già sapranno, le pulizie quotidiane sono necessarie anche degli oggetti più piccoli e spesso si pensa che il WC sia l’oggetto più sporco in assoluto, ma a quanto pare anche leche si adoperano innon scherzano: ecco lo studio e cosa c’è da sapere in merito all’argomento in questione. Spugnetta dellasporcail WC, ma è vero? Lo studio (informazioneoggi.it)Com’è noto, probabilmente, in tanti hanno sentito dire che leadoperate inpossono risultarricche di germi e batteri, ma è proprio così? Una ...