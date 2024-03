Attenta Italia | il gioiello valuta il cambio nazionale | da non credere

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il giocatore azzurro potrebbere di cambiare: la notizia preoccupa l’e tutti i tifosi. La proposta non è da sottore. Questa sera l’affronterà nel primo dei due test amichevoli a Miami il Venezuela, una gara che sarà importante per Spalletti soprattutto in vista in vista dell’Europeo di Germania che inizierà a giugno. La sfida tra gli azzurri e lavenezuelana si giocherà alle 22:00, orana e sarà possibile seguirla su Rai 1. In merito allaazzurra, in questi giorni al centro di una notizia clamorosa si è trovato unnissimo: Daniel Maldini. Il giocatore attualmente milita nel Monza ma è ancora di proprietà del Milan. Fino ad ora il più piccolo della famiglia Maldini ha ...