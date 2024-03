Attacco missilistico a Kiev contro la casa di un impiegato all’ambasciata italiana | tutti salvi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 marzo 2024 – La pioggia di missili russi che ha incendiato la notte diha distrutto anche l’abitazione di unlocale dell’ambasciata d’Italia, che fortunatamente al momento dell’era vuota. L’, per precisione, un ucraino che ha acquisito la cittadinanza, insieme alla famiglia sono sani ee verranno alloggiati per un paio di giorni in albergo per poi passare in una foresteria dell'ambasciata prima di trovare una sistemazione migliore. Ukranian municipal services workers survey and repair the damage following a missile attack in Kyiv, on March 21, 2024, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP) Da Bruxelles, dove è in missione per partecipare a un vertice internazionale, il ministro degli Esteri ...