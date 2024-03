ATP Miami | spunti incoraggianti per Berrettini nonostante la sconfitta Condizione fisica da affinare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Non era il risultato che sperava Matteonel primo turno del Masters1000 di. Il tennista romano, inserito nel tabellone principale del celebre torneo della Florida grazie alla regola del “ranking protetto“, si è dovuto arrendere all’ex n.1 del mondo, Andy Murray, uscito fuori alla distanza con lo score di 4-6 6-3 6-4. Una partita, però, condizionata dal malore accusato danel corso del secondo parziale, quando il romano ha addirittura barcollato nel momento di servire per rimanere nel set. Una situazione che ha spaventato non poco i presenti. Matteo, con grande determinazione, ha voluto comunque concludere il suo incontro, ma chiaramente il suo stato di salute precario non gli ha permesso di esprimersi al meglio delle sue possibilità. Proprio per questo è da apprezzare quanto fatto dall’ex n.6 del ranking, ...