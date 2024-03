ATP Miami | Matteo Arnaldi | “Partita più semplice del previsto contro Fils | mi trovo bene sui campi in Florida”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha iniziato piuttostola propria avventura nel Masters1000 di(Stati Uniti). Sul cemento dellail tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4il francese Arthur(n.37 ATP). Unaben gestita dal ligure, al cospetto di una versione del transalpino non così brillante come lo stesso azzurro si aspettava. “È stata unapiùdel. Lui non ha giocato benissimo, mi è parso un po’ scarico, non come nelle altre partite in cui ho giocatodi lui, ricordando quel match durissimo agli US Open dell’anno scorso che ho vinto al quinto set“, le parole dia Sky Sport. “Da parte mia, le ...