ATP Miami | Jannik Sinner | “Voglio esprimere un bel tennis | su questa superficie mi trovo bene”

(Di giovedì 21 marzo 2024)si prepara per una nuova sfida. Messa in archivio l’avventura a Indian Wells, conclusa in semifinale (sconfitta contro Carlos Alcaraz), l’altoatesino (n.3 del mondo) sposta tutta le sue attenzioni sul secondo e ultimo evento del Sunshine Double, ovvero il Masters1000 di. Il 22nne di Sesto Pusteria si presenta ai nastri di partenza da testa di serie n.2, mentre la n.1 è Alcaraz. “Ogni torneo a cui vai ti offre una nuova opportunità e qui aho una nuova chance perun ottimo“, ha dichiaratonella sua conferenza stampa pre-torneo. “Non ho vissuto con ossessione il fatto di aver iniziato l’anno senza sconfitte, perché ero consapevole che un ko prima o poi sarebbe arrivato. Il fatto di aver perso in semifinale a Indian Wells ...