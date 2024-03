(Di giovedì 21 marzo 2024) E’ finita non come avrebbe voluto l’avventura diper Matteo. Il tennista romano si è dovuto arrendere nuovamente ad Andyche, in rimonta, l’ha sconfitto nel primo turno del Masters1000 con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Un match condizionato da un malore accusato da Matteo nel corso del secondo set, frutto probabilmente di uno stato di salute non perfetto già prima dell’inizio della. Bravo, comunque, a tener duro e gettare il cuore oltre l’ostacolo, volendo onorare l’impegno fino alla, pur non venendo premiato dal punteggio favorevole all’ex n.1 del mondo. Un, comunque, che ha voluto rendere omaggio al tennista italiano nella canonica stretta di mano a sfida terminata. “Tutto ok?“, ha chiesto, ...

ATP Miami, che cosa si sono detti Berrettini e Murray a fine partita La sportività dello scozzese - E' finita non come avrebbe voluto l'avventura di Miami per Matteo Berrettini. Il tennista romano si è dovuto arrendere nuovamente ad Andy Murray che, in rimonta, l'ha sconfitto nel primo turno del Mas ...oasport

Berrettini: «Malore Non so cosa ho, mi ero svegliato strano e non stavo bene già dal mattino» - Ieri grande spavento per i tifosi di Matteo Berrettini e il pubblico dell'Atp di Miami che, sul cemento blu dove si sta giocando il Master 1000 hanno visto il tennista italiano accusare ...ilmessaggero

Berrettini, paura passata: "Stavo male dalla mattina". E ora l'obiettivo è Roma - Dopo la sconfitta contro Murray e il malore nel secondo set, Matteo è soddisfatto: "Non ho mangiato niente, ma non avrei mai pensato di giocare subito una finale". L'azzurro ora si concentrerà sulla t ...gazzetta