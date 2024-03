ATP Miami | Berrettini si arrende a Murray dopo aver lottato anche con un malessere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un rientro amarissimo per Matteonel circuito ATP. Il tennista romano esce sconfitto da una battaglia di quasi tre ore contro Andy, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Una partita segnatadal malore avuto danell’ottavo gioco del secondo set, quando il romano ha avuto un mancamento dovuto al caldo e all’umidità. Attimi di paura, ma poi il peggio è passato,se i game successivi probabilmente sono stati condizionati da questo. Probabilmenteha pagato un po’ la stzza della settimana vissuta al Challenger di Phoenix, dove ha raggiunto la finale. Non bastano 8 ace e il 75% di punti vinti con la prima,la percentuale di prime in campo è calata ...