‘Atleticamente con le Fiamme Gialle Simoni’ | l’evento al Giannattasio di Ostia | con le scuole

(Di giovedì 21 marzo 2024)– Presso l’impianto sportivo Pasqualedi Lido di-Stella Polare il I Nucleo Atleti del Centro Sportivo delle, diretto dal T.Col. Aldo De Donno, nell’ambito delle progettualità di un nuovo modello di Gruppo Sportivo Militare orientato sempre di più alle collaborazioni con il mondo dell’istruzione e per la valorizzazione e l’impulso dello sport, ha organizzato un evento sportivo finalizzato alla divulgazione dell’atletica leggera tra i giovani che frequentano gli istituti secondari di primo grado della provincia di Roma, denominato “ATLETICAMENTE 2024 con leG. Simoni”. Tale manifestazione, già organizzata nell’ultima stagione agonistica (2023), ha riscosso un particolare successo anche in termini di presenze e si è ...

Juventus azioni in borsa, titolo chiude con -7,71% - Alle 17:39 il titolo della Juventus in borsa ha fatto registrare un -7,71%. Mentre il valore per azione si è attestato a 2,1475 €. Dunque, quella di oggi, per la Juventus non è di certo stata positiva ...tuttojuve

Lazio, secondo giorno di Tudor diviso tra palestra e tattica. Provedel torna a camminare - Si è chiuso anche il secondo giorno di allenamento della gestione Tudor. Dopo il battesimo di ieri, la Lazio oggi, giovedì 21 marzo, si è ritrovata nel centro sportivo ...ilmessaggero

Annalisa Minetti si laurea a 47 anni: 110 e lode in Scienze Motorie - L'ennesimo traguardo di una donna abituata a tagliarne tanti, sempre con grandi risultati ... anno ha conquistato anche la medaglia di bronzo ai Campionati europei di atletica leggera paralimpica 2012 ...tgcom24.mediaset