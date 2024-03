Atletica leggera Fedriga | stage in azzurro per le staffette

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tutto pronto per una nuova avventura in. Carlotta, l’atleta dell’Ederadi Forlì allenata da Giuliana Spada, è infatti impegnata nei prossimi giorni a Roma agli ordini del responsabile di settore della nazionale dei velocisti Filippo Di Mulo, per una settimana di lavoro che avrà un obiettivo molto importante: formare i quartetti che dovranno partecipare ai prossimi appuntamenti stagionali, ovvero nientemeno che i Campionati del Mondo delle, in programma alle Bahamas il 4 e 5 maggio, i Campionati Europei di Roma dal 7 al 12 giugno e, naturalmente, anche i Giochi Olimpici di Parigi. La sprinter forlivese, diciannovenne, si è confermata atleta di alto livello, ottenendo recentemente una fantastica medaglia di bronzonei 60 ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona, inchinandosi ...