Atalanta, Miranchuk in gol in Russia-Serbia - Aleksey Miranchuk segna il gol del 3-0 per la Russia in amichevole con la Serbia. Alla VTB Arena di Mosca l`arbitro turco Kardesler espelle Gajic e Anton Miranchuk.calciomercato

Il calendario, giorno per giorno, degli impegni dei nazionali atalantini - Ademola Lookman (Nigeria): a Marrakech venerdì 22 marzo (ore 16) col Ghana e martedì 26 marzo (21) col Mali di El Bilal Touré. Matteo Ruggeri (Italia Under 21): venerdì 22 marzo (18.15) a Cesena con ...calcioatalanta

Nazionali atalantini: due incroci nerazzurri - Gli altri 14 sono stati convocati dalle rispettive nazionali, dove sono tra l’altro previsti un paio di incroci nerazzurri, come riporta Il Corriere di Bergamo: Djimsiti nell’Albania, impegnata con il ...calcioatalanta