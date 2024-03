Assurdo Spalletti | torna sul caso tra Juan Jesus e Acerbi | tifosi del Napoli senza parole

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 21 marzo 2024) Luciano, c.t dell’Italia, ha parlato dal ritiro della nazionale negli Stati Uniti, dove gli azzurri affronteranno il Venezuela. Ci siamo, manca sempre meno alla prima amichevole dell’Italia, i quattro volte campioni del mondo, domani alle 22 italiane affronteranno il Venezuela. La casa dell’incontro sarà il “Chase Stadium” di Fort Lauderdale, la casa dell’Inter Miami di Lionel Messi e David Beckham. La nazionale di Luciano, commissario tecnico dalla scorsa estate, si è qualificata negli scorsi mesi all’Europeo 2024, nel corso del contestatissimo scontro diretto contro l’Ucraina, segnato dal rigore non concesso ai gialloblù. I campioni d’Europa in carica, nonostante tutto, partiranno per la spedizione con il dovere di difendere il titolo conquistato nel 2021 con Roberto Mancini.fa chiarezza: le ...