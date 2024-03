Associazioni e aziende agricole per curare al meglio i sentieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il territorio montano è assai fragile e la manutenzione deie dei boschi è essenziale per garantire più sicurezza. E così il Parco delle Orobie valtellinesi ha pensato di creare alcuni bandi di selezione, in favore didi volontariato e, per effettuare attività di sistemazione del territorio e manutenzione della retestica. Una novità assoluta per il Parco delle Orobie Valtellinesi che intende mettere a sistema il coinvolgimento del Terzo settore e delle imprese, a seconda degli interventi, estendendo il modello di collaborazione già sperimentato. Venticinque Comuni, da Piantedo ad Aprica, per tre mandamenti toccati: Morbegno, Sondrio e Tirano, e una retestica di 714 chilometri situata a una quota superiore ai mille metri che ...