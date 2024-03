Assange, Usa valutano accordo per un'"accusa ridotta": l'ipotesi - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando se consentire al cofondatore di Wikileaks Julian Assange di dichiararsi ''colpevole di cattiva gestione di informazioni riservate'', ovvero ...adnkronos

Fed mantiene fermi tassi tra 5,25% e 5,50%: non prima di inflazione al 2% per riduzione - Ascolta articolo - La Federal Reserve indica che non ridurrà l’intervallo obiettivo dei tassi fino a che non avrà maggiore fiducia nell’andamento dell’inflazione verso il 2% La Federal Reserve ha de ...liberoreporter