Assange | gli Usa aprono al patteggiamento

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar – Una dichiarazione di colpevolezza per un reato meno grave: è l‘exit strategy pensata dall’amministrazione Biden per mettere fine alla spinosa ed arcinota vicenda politico-giudiziaria di Julianpotrebbe salvarsi Il dipartimento di Giustizia americano sta valutando l’ipotesi di un accordo in base al qualesi dichiarerebbe colpevole di cattiva gestione di informazioni classificate, un reato minore rispetto alla cospirazione finalizzata a violare la legge sullo spionaggio. Un’intesa gli eviterebbe l’estradizione da Londra negli Usa, spianandogli la strada verso la libertà. Il fondatore di WikiLeaks potrebbe patteggiare da remoto, senza mettere piede negli Stati Uniti, e probabilmente sarebbe scarcerato poco dopo, considerando i 5 anni già scontati nella capitale britannica. Questione di ...

