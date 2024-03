ASCOLTI TV 20 MARZO 2024 | ENNIO | DISASTRO FINALE PER MICHELLE IMPOSSIBLE | CHI L’HA VISTO

(Di giovedì 21 marzo 2024): Lugano Amara, la parodia di Terra Amara PRIME TIME Ieri sera su Rai1 il documentario, dedicato al Maestro Morricone, ha raccolto un netto di .000 telespettatori e il % di share. Su Canale 5& Friends ha raccolto davanti al video .000 telespettatori con uno share del %. Su Rai2 Mare Fuori 4 intrattiene .000 telespettatori medi e uno share del % (primo episodio al % con .000, secondo episodio al % con .000). Su Italia 1 The Suicide Squad: Missione Suicida ha divertito .000 telespettatori con uno share del %. Su Rai3 Chi? ha intrattenuto .000 telespettatori e il % di share (Anteprima al % con .000). Su Rete 4 il talk show Fuori dal Coro è piaciuto a .000 telespettatori (% di share). Su La7 Inchieste da Fermo ...

Su Canale 5 Michelle Hunziker ha salutato il pubblico con il terzo ed ultimo appuntamento del suo show, Michelle Impossible. Mentre su Rai 1 andava in onda il docu-film omaggio a Ennio ... (dilei)

Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Juicy Box - Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci ...ascoltitv

ASCOLTI tv mercoledì 20 MARZO: chi ha vinto tra Ennio e Michelle Impossible & Friends - La prima serata di ieri, mercoledì 20 MARZO, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, film per tutta la famiglia e trasmissioni di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda in prima ...fanpage

I thriller polizieschi falliscono in prima serata - Il film "Miss Merkel" con Katharina Thalbach è stato un primo successo nel 2023. Foto: RTL/Maor WeisbordtelevisioneIl concetto è strano, ma all'inizio ...toscanacalcio