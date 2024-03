Ascoli | Carrera tra gli allori Con i tecnici da subito vincenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024)è entrato nel club degli allenatorialla guida dell’in B. Nella lunghissima e gloriosa storia del club non sono stati molti icapaci di approcciarecon un successo. La prima gioia del 59enne è arrivata domenica scorsa contro il Lecco (4-1). Pochi i predecessori che in passato erano riusciti a partirecol piede giusto. Lo stesso Mazzone, colonna portante della scalata del Picchio di Rozzi verso la serie A, il primo successo in cadetteria lo ottenne alla terza giornata della stagione 1972-73 battendo in casa il Catania per 2-0 (rigore trasformato da Colautti e Campanini). In precedenza la sua formazione aveva esordito in serie B perdendo prima in casa col Varese (0-1), poi in trasferta a Catanzaro (3-1). Quattro ...