Arresto cardiaco | cause | sintomi e cosa fare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 21 marzo 2024) Noto anche come “morte cardiaca improvvisa”, l’più che una patologia è una grave situazione d’emergenza che può condurre alla morte immediata dell’individuo. Il cuore della persona che ne viene colpita smette di pompare sangue, e dunque di funzionare: in seguito all’assenza di circolazione sanguigna, il soggetto perde conoscenza e smette di respirare. Solo il tempestivo e lucido intervento del personale sanitario può salvargli la vita. Sebbene si tratti di due eventi molto seri, entrambi a carico del cuore,e infartonon vanno confusi. Nel primo caso il paziente perde conoscenza entro pochi secondi, nel secondo può restare cosciente (la perdita di coscienza in corso di infartodipende dall’entità del danno generato dall’ischemia). In ...