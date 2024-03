Arrestato l’uomo che ha tentato di violentare una donna al Pigneto | riconosciuto dagli abiti

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il 28enne indossava gli stessiche aveva la sera della violenza. È statodalla vittima e dall'uomo che l'ha aiutata. Ora si trova in carcere a Regina Coeli.

I carabinieri hanno trovato e portato in caserma l'uomo di 59 anni scomparso con sua madre 90enne a Canale Monterano . La donna è stata trovata morta .Continua a leggere (fanpage)

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel quartiere Pianura dopo aver Accoltella to un uomo per questioni legate alla viabilità.Continua a leggere (fanpage)

L' uomo è stato Arrestato per atti persecutori nei confronti della ex, danneggiamento a seguito incendio e tentato omicidio nei confronti del padre. Attualmente l’ uomo è detenuto nella casa ... (fanpage)

Casalpusterlengo, morsica una vigilessa che lo stava controllando e un uomo anziano che cercava di fermarlo: Arrestato un 26enne - L'uomo stava chiedendo insistentemente da oltre un'ora l'elemosina, all'ennesimo diniego se la sarebbe presa con un'anziana. Dei presenti hanno allertato, quindi, la polizia locale. All'arrivo degli ...milano.repubblica

Tenta di stuprarla al Pigneto mordendole la faccia: la caccia all'uomo si conclude con l'arresto di un 28enne - Ha tentato di stuprarla al Pigneto prendendola a morsi in faccia: la caccia all'uomo si è conclusa con l'arresto di un 28enne ...notizie.virgilio

Terrificante, donna aggredita per strada: abusi e morsi sul volto - L’indagine e l’arresto L’elemento chiave per la sua identificazione è stato l’abbigliamento indossato dall’uomo, la notte dell’attacco, che lo ha tradito al momento dell’arresto avvenuto in prossimità ...newsmondo