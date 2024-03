Argentina | Scaloni | «Puntiamo sui giovani come Carboni | ma…»

Il centrocampista classe 2005, che gioca in Serie A con il Monza ma è di proprietà dell'Inter, è stato selezionato da Scaloni per le amichevoli di marzo dell'Argentina. Carboni potrà esordire contro ... (fanpage)

L’Argentina torna in campo a fine marzo per due amichevoli di preparazione alla Copa America. Ovviamente presente Lautaro Martinez tra i convocati di Lionel Scaloni ma per quanto riguarda l’Inter è ... (inter-news)