Argentina-El Salvador Amichevole | 23-03-2024 ore 01 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Il canale , l’ orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Argentina-El Salvador , prima Amichevole del 2024 per l’Albiceleste. Al Lincoln Financial Field di Philadelphia, i campioni del mondo ... (sportface)

Argentina, L'undici contro El Salvador: gioca Nico - Riecco l'Argentina. Dopo mesi si rivede la nazionale campione del mondo, in campo alle 1 italiane contro El Salvador in ...firenzeviola

Argentina, In campo stanotte. Prove per Scaloni, nuovo ruolo per Nico - Torna in campo stanotte l'Argentina, in amichevole contro El Salvador a Philadelphia, alle 1 italiane. Occasione per rivedere all'opera i campioni del mondo, privi innazitutto di Leo Messi ...firenzeviola

Argentina, Lautaro titolare contro El Salvador: Carboni parte dalla panchina - Amichevole internazionale per l'Argentina campione del mondo, che affronta El Salvador. Il ct Scaloni, costretto a fare a meno dell'infortunato Messi, schiera Lautaro Martinez al centro dell'attacco, ...fcinter1908