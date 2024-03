Apple | Causa Usa precedente pericoloso

(Di giovedì 21 marzo 2024) 18.04 "Riteniamo l'azione sbagliata" sulla base dei fatti e della legge e "ci difenderemo". Cosìcommenta l'azione antitrust avviata dal Dipartimento di Giustizia americano. Se laavrà successo metterà "in pericolo la nostra capacità di creare la tecnologia che la gente si attende da", afferma il colosso Usa. Inoltre, sostiene, sarebbe "unconcedendo al governo il potere di esercitare un ruolo pesante nella progettazione della tecnologia per le persone".

