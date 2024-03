Anziana morta investita da un' auto sulla Tangenziale Est di Roma | era scesa dalla sua | forse dopo un guasto

(Di giovedì 21 marzo 2024) L'da un'in transitoesseresua Polo in panne nel mezzo della carreggiata dellaEst di

Una anziana è Morta ieri dopo essere stata aggredita, nel cortile di casa, dal suo cane, in località Cà Nova, nel comune di Mercatino Conca, in provincia di Pesaro-Urbino. Stando alle prime ... (quotidiano)

Roma, incidente lungo la tangenziale Est: morta un’Anziana che era scesa dalla propria auto - L’Anziana era scesa dalla propria auto per cercare di risolvere un presunto guasto ma è stata uccisa da un’altra macchina. La donna è stata investita all’altezza dello svincolo A24, in direzione San ...tag24

Scende dall'auto in panne, Anziana travolta e uccisa a Roma - Scesa dall'auto rimasta in panne è morta travolta da una macchina. L'incidente è avvenuto stamattina sulla Tangenziale Est di Roma, all'altezza dello svincolo A 24, in direzione San Giovanni. Sul post ...ansa

Scende dall'auto in panne, 85enne travolta e uccisa - È scesa per controllare la sua vettura appena andata in panne quando è stata investita e uccisa. Vittima una Anziana, morta nella mattinata di oggi, giovedì 21 marzo, alle 10:40 circa del mattino ...today